Yandex.Taxi запустило в Молдове мониторинг скорости автомобилей

В Yandex.Taxi в Кишинёве заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин. Это собственная разработка сервиса.

Когда водитель выполняет заказ сервиса Yandex.Taxi, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Данные сравниваются с разрешённой скоростью на конкретном участке дороги с помощью Яндекс.Навигатора, который используется для построения маршрутов.

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение Таксометр. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса, а в случае повтора нарушений – навсегда.

Yandex.Taxi тестировало эту технологию в Кишинёве в апреле-мае этого года. Результаты показали,что 72,6% водителей, которые систематически превышали скорость, отнеслись к предупреждениям внимательно и прекратили это делать уже после второго уведомления.

Подготовил Михаил Генчу