Что не так с арестом Платона? Кто за ним стоит?

Мы всё ждали, когда же #главное_посольство включит ответку за непрерывное увязывание американской демократии и одиозного олигарха, наркоторговца и работорговца Солнцеподобного. Американцы сами виноваты, нечего покрывать "своего сукина сына".

И вот, дождались. Зампред ПДС Серджиу Литвиненко отрабатывает обновленную методичку от Мартина Макдауэлла: Вячеслав Платон - агент российских спецслужб, по "некоторой информации", его освобождение или вывод из под вины "координируют российские спецслужбы".

"Есть информация, что снятие вины с Платона координируется спецслужбами Российской Федерации, агентом которых может быть Платон, - пишет Литвиненко в своем Фейсбуке, - После освобождения Вячеслав Платон может быть включен в программу по защите свидетелей, с обеспечением охраны, комфортабельного жилья и других услуг за счёт государства.

К тому же есть риск, что освобождение Платона окажет катастрофический эффект на экономику и банковско-финансовую систему Республики Молдова.

В этом контексте я попросил Генеральную прокуратуру проинформировать меня о следующем:

1) На каких уголовно-процессуальных основаниях начат пересмотр уголовного дела Платона?

2) В каких ещё уголовных делах у Вячеслава Платона статус подозреваемого?

3) Какие превентивные меры наложат на Платона в случае его освобождения?"

@M&Tokana