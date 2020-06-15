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Политика
Что не так с арестом Платона? Кто за ним стоит?
15.06.2020

Мы всё ждали, когда же #главное_посольство включит ответку за непрерывное увязывание американской демократии и одиозного олигарха, наркоторговца и работорговца  Солнцеподобного. Американцы сами виноваты, нечего покрывать "своего сукина сына". 

И вот, дождались. Зампред ПДС Серджиу Литвиненко отрабатывает обновленную методичку от Мартина Макдауэлла: Вячеслав Платон - агент российских спецслужб, по "некоторой информации", его освобождение или вывод из под вины "координируют российские спецслужбы".

"Есть информация, что снятие вины с Платона координируется спецслужбами Российской Федерации, агентом которых может быть Платон, - пишет Литвиненко в своем Фейсбуке,  - После освобождения Вячеслав Платон может быть включен в программу по защите свидетелей, с обеспечением охраны, комфортабельного жилья и других услуг за счёт государства. 

К тому же есть риск, что освобождение Платона окажет катастрофический эффект на экономику и банковско-финансовую систему Республики Молдова. 

В этом контексте я попросил Генеральную прокуратуру проинформировать меня о следующем: 

1) На каких  уголовно-процессуальных основаниях начат пересмотр уголовного дела Платона? 

2) В каких ещё уголовных делах у Вячеслава Платона статус подозреваемого? 

3) Какие превентивные меры наложат на Платона в случае его освобождения?" 

@M&Tokana


 
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