Дмитрий Козак: устройте честные выборы, обновите парламент. Совет был получен после побега Владимира Плахотнюка из Молдовы. Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой стал глава ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий.

Он напомнил, что год назад российский экс-премьер и специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрий Козак, дал толковый совет молдавским политикам после падения правящего режима олигархов.

- Он сказал: «Ребята! Вот вы сейчас покончили с нашей помощью с Плахотнюком... Идите на досрочные выборы, и все будет честно. Устройте честные выборы. Обновите парламент!» - напомнил Валерий Демидецкий события годовалой давности.

В настоящее время Дмитрий Козак занимает должность заместителем руководителя Администрации президента России.

Автор: Михаил Генчу