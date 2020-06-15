О длине «причинных мест» - Цырдя высмеял очередную публикацию StopFals

"Санду - наше все"! Портал StopFals - типичный образец современного творения соровской "журналистики" с крайне однобокой и примитивной подачей информации. Расположенный к критическому мышлению человек просто не сможет долго читать публикации этого сайта, настолько они предвзяты и настолько из них выпирают уши - претендуя на объективность, они никогда, никогда даже слова кривого не скажут в адрес Санду, буквально сдувая с нее пылинки.

Вот и сейчас они умудрились проявить себя во всей красе по безобидному поводу - оказалось, Майе нарисовали слишком короткий инфографик в сравнению с Нэстасе, а ведь он у нее - ого-го, линейка аж нужна!

- Ой беда! Нас опять разоблачили! Нас опять поймали на лжи.

И так каждый раз!

Взгляните на сей опус портала STOP FALS. Этот портал запущен Аsociatia Presei Independente (Petru Macovei -борец с российской пропагандой) при поддержке фонда Сороса-Молдова.

Оказывается графики ПСРМ лживые. Нет, цифры правильные. Но вот изображение лживое. Значит и график лживый! А все потому, что на изображение разница между Додоном и Санду очень большая. А между Санду и Нэстасе -совсем маленькая.

Короче, теперь они дают уроки инфографики. Мы вообще считаем, что колонка представляющая Санду должна быть в 3 раза выше чем у остальных. Даже если рейтинг у нее в 2 раза ниже.

И да, они опять попались на лжи. Рейтинг ПДС в 30.9 % у них 31%. У ПСРМ 46.3% превратились в 46%. Разницу в 0.4% cбрили!

P.S. И еще. Этот портал всех обвиняет во лжи, кроме Майи Санду, конечно. А как может портал Сороса атаковать члена сената фонда Сороса?

Так вот, на днях депутаты Канду и Алайба бросили фейк про сталинские репрессии,выставив фотографии Холокоста! Вы думаете, Stopfals разоблачил их ложь? А может Ziarul de Garda написал гневную статью?

Не на тех напали! Они борются со свободой слова в рядах государственников.

Это все, что нужно знать о соросятах.

Дан Дудка