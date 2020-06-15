У клиентов Mastercard простой способ перевода денег на карточку

Перевод денег

Сегодня перевод денег может понадобиться в любой момент, в том числе для заграничных транзакций. Сделать это не всегда легко, ведь в разных платежных систем свои условия и требования к проведению подобных финансовых операций. Однако у клиентов Mastercard простой способ перевести деньги на карточку. Для этого достаточно знать только номер карты получателя и иметь доступ к Интернету.

Сегодня перевод денег может понадобиться в любой момент, в том числе для заграничных транзакций. Сделать это не всегда легко, ведь в разных платежных систем свои условия и требования к проведению подобных финансовых операций. Однако у клиентов Mastercard простой способ перевести деньги на карточку. Для этого достаточно знать только номер карты получателя и иметь доступ к Интернету.

Чтобы сделать перевод средств, не нужно пользоваться услугами интернет-банкинга. Осуществить операцию можно на сайте Мастеркард, к тому же с любого устройства. Зная реквизиты банковской карты, вы можете сделать перевод денег даже если счет получателя относится к другой международной платежной системы.

Как перевести деньги с карты на карту

Чтобы выполнить перевод, посетите онлайн-страницу системы Мастеркард, предназначенную для перевода денег. Здесь вам нужно выполнить несколько простых действий:

Укажите номер карты отправителя, а также месяц и год, когда истекает срок ее действия. Дело введите секретный код CVV2, расположенный на другой стороне карточки.

Введите номер карты получателя. Если вы ошиблись, пользователь не будет найден. Система сообщит о том, что указано неверный номер карты, после чего попросит вас проверить корректность номера.

Укажите сумму перевода. В зависимости от вашей карты и банка, возможны лимиты на транзакцию.

Прочитайте и согласитесь с условиями публичного договора, нажмите кнопку "Подтвердить".

Если вам понадобится помощь, нажмите на кнопку "Помощь онлайн", чтобы получить консультацию менеджера.

Преимущества денежных переводов Мастеркард

Пользуясь онлайн-сервисом для перевода денег между двумя карточками, вы:

быстро отправляете деньги;

не должны посещать банк и стоять в очередях в кассу;

освобождает себя от необходимости заполнять многочисленные бумаги;

можете погасить долг по другой кредитной карте;

экономите свое время, ведь вся процедура заполнения данных занимает пару минут и выполняется в удаленном режиме.

Вы можете осуществлять не только внутренние, но и заграничные переводы на карту. Если валюта владельца счета отличается, будет выполнена автоматическая конвертация валют. Вы можете вручную изучить курсы любой валюты мира, если воспользуетесь онлайн-конвертером Mastercard. Благодаря этому вы сразу будете знать, сколько средств поступит на карту получателя, а также который актуален курс валюты, что вас интересует.

Помните, что банк, выпустивший вашу карту, может установить комиссионный сбор за проведение транзакции. Поэтому ожидаемая сумма перевода может незначительно отличаться от фактической или той, которую вы рассчитали через калькулятор валют.