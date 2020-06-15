Стоять, молчать - не двигаться! Вячеслав Платон выходит на свободу

Вячеслав Платон выходит на свободу. Кишиневский суд постановил приостановить наказание в отношении бизнесмена. Об этом сообщил его адвокат Ион Крецу в понедельник.

Ранее генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано.

У кого может серьезно "подгореть" в связи с выходом из тюрьмы Платона?

Топ-3, по мнению аналитиков.

1. Плахотнюк - ему Платон обещал лично мстить: "Встречу - тут же сдам органам".

2. Канду - родственник Плахотнюка, идейный вдохновитель и решальщик "кражи миллиарда".

3. Шор - Илан, кажется, со всеми своими доносами влип в этот раз крепко.

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