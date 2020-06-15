Стоять, молчать - не двигаться! Вячеслав Платон выходит на свободу

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Вячеслав Платон выходит на свободу. Кишиневский суд постановил приостановить наказание в отношении бизнесмена. Об этом сообщил его адвокат Ион Крецу в понедельник.
Ранее генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано.
У кого может серьезно "подгореть" в связи с выходом из тюрьмы Платона?
Топ-3, по мнению аналитиков.
1. Плахотнюк - ему Платон обещал лично мстить: "Встречу - тут же сдам органам".
@Телеграмм
*Мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции...
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