На самом близком к Молдове морском побережье стало опасно: На пляжах Одессы - нашествие змей

В курортном городе пока не могут объяснить, в чем причина, но советуют не паниковать. В Одессе наблюдается нашествие змей. Горожане заметили несколько огромных пресмыкающихся в одном из элитных микрорайонов города.

Змеи были обнаружены на прибрежных склонах города. К слову, опасных пресмыкающихся в городе заметили прохожие. Исходя из имеющейся информации, змеи были обнаружены возле Трассы здоровья в районе Отрады.

Отметим, что пара огромных змей вызвала ужас у прохожих. Очевидцы происшествия сняли видеоролик на котором видно, как пара двухметровых змей ползает у дороги. Важно заметить, что такое зрелище выглядит достаточно жутко.

Напомним, что накануне директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, дал комментарий относительно нашествиея змей.

"На территории Одесской области водится всего 4 вида змей, 2 вида полоза (занесены в Красную Книгу Украины) и 2 вида ужей, но все они не являются ядовитыми. Водяной уж не имеет желто-оранжевого окраса на голове по бокам поэтому его очень часто путают с гадюкой. Если в дом к вам заползла змея, то не стоит паниковать - в большинстве случаев она самостоятельно покинет помещение", - рассказал Игорь Беляков.

Представители "Службы спасения", в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не затрагивать её, сообщает odessa.hyser.com.ua

В случае укуса змеи, необходимо экстренно обратиться за помощью к медицинским работникам.

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