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Канду вернулся из Чехии, но не посчитал нужным самоизолироваться Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/kandu-vernulsya-iz-chekhii-no-ne-poschital-nuzhnym-1234522
16.06.2020

Юпитер позволяет себе то, что не позволено быку. Экс-спикер парламента Андриан Канду не считает, что его исключительный статус в этой стране как-то пострадал в результате произошедших год тому назад событий. Во всяком случае, он, как и раньше, ведет себя подобное вельможе - с удовольствием красуется на телеканалах, где в своей излюбленной высокопарной манере рассказывает всем, как он работает на благо людей и как бьется за справедливость и благосостояние народа.

Также Канду считает, что на него не распространяются правила для "простых смертных" - он не посчитал нужным самоизолироваться, прилетев из Чехии, сообщает портал Agora. "Достойный" пример для политика, который, едва получает возможность, тут же рассказывает о том, как его формирование еще с марта било тревогу по поводу опасности коронавируса, и как "безответственное правительство РМ", дескать, "било в баклуши".

Но приехав из другой страны, Канду не посчитал нужным перестраховаться - такой вот пример для других граждан, в том числе и "диаспорян", на голоса которых его формирование также претендует, продвигая уже набивший оскомину "европейский вектор". Теперь его потенциальные избиратели могут, в принципе, поступать так же, как и Канду, приезжая в Молдову - и думать, что делают правильно.

Автор: Михаил Генчу


 
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