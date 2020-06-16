Молдова попала в «красный список» стран, по приезду из которых в Украину обязательна самоизоляция

Молдова тоже вошла в «красную зону». Министерство здравоохранения Украины обнародовало список из 50 стран из «красной зоны», после прибытия из которых необходимо пройти обязательную обсервацию. В список стран с широким распространением COVID-19 попали: Катар, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Молдова, Португалия, Франция, Канада, Италия.

В список стран «зеленой зоны» включены: Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия, Австрия, Норвегия, Грузия, Шри Ланка, Иордания, Словения, Тунис, Хорватия, Китай, Черногория и Ватикан.

- Из «красной зоны» (где показатель больше, чем 40 активных случаев на 100 тыс. населения), люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из «зеленой зоны» (где показатель меньше, чем 40) - смогут не проходить самоизоляцию, - отметил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время, в самой Украине пятые сутки фиксируют рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - более 600 человек в сутки.

Еще 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного. Как отметил ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, внутреннеее авиасообщение в стране было возобновлено с 5 июня, а с 15 возобновилось и международное.

Ранее мы писали о том, что Украина разрешила въезд в страну иностранцев. При этом въезжающим из стран «красной зоны» необходимо пройти обсервацию, всем остальным – иметь специальную страховку для лечения коронавируса.

Подготовил Михаил Генчу