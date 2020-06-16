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Политика
Платон назвал имя того, кто работает на Плахотнюка
16.06.2020

Типичная соровская риторика про "российский след" снова в ходу. Вячеслав Платон, освободившийся сегодня из тюрьмы, пояснил, почему на него сразу же набросился депутат PAS Сергей Литвиненко, который не замедлил назвать Платона "российским агентом". По словам Платона, все дело в том, что сам Литвиненко работает на Плахотнюка, будучи вплетенным в ту модель, при помощи которой США пытается управлять политическими процессами в стране, выдвигая то одну марионетку, то другой спойлер, и так далее.

Это сродни известной игре с тремя стаканчиками и шариком - как известно, выиграть у таких наперсточников нереально, у них шарик все время будет оставаться под нужным им стаканчиком или в рукаве.

- Человек работает на Плахотнюка, получил заказ. Мы дали текст его заявления на лингвистическую экспертизу, и эксперты с первого взглядам нам заявили, что текст, который выставил господин Литвиненко, и текст Мораря (бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры – прим.ред.) в адрес генерального прокурора, написан одним и тем же лицом. Мы проведем экспертизу, покажем и докажем это. Литвиненко – простой коррупционер, агент Плахотнюка. Он делает всё, чтобы облегчить главному государственному преступнику жизнь, - пояснил Платон, слова которого приводит АиФ.

Автор: Михаил Генчу


 
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