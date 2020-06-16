Врач-эндокринолог объяснила, почему переболевших коронавирусом знобит даже в летнюю жару

Как снизить неприятные ощущения без вреда для здоровья и чего категорически нельзя делать, рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Повышение температуры, лихорадка - один из самых частых признаков коронавирусной инфекции. Но даже у тех, кому повезло перенести COVID без сильного жара, после выздоровления нередко сохраняется озноб. При этом анализ может показывать, что вируса в организме уже нет, на улице жаркое лето, а по коже по-прежнему бежит неприятный холодок.

Из-за чего так происходит и что можно предпринять, чтобы избавиться от последствий болезни? Об этом мы спросили опытного врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ, автора телеграм-канала @DoctorPavlova Зухру Павлову.

КОРОНАВИРУС ПРОНИКАЕТ В МОЗГ

- Известно, что к коронавирусу тропны, то есть восприимчивы, не только клетки эпителия (слизистой) органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани центральной нервной системы (ЦНС), - поясняет доктор Павлова. - Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами. Также могут развиться нарушения на фоне повреждения миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов. Кроме того, известно, что повышается риск нарушений свертывающей способности крови на уровне самых мелких сосудов в головном мозге, а это способствует развитию инсультов. Из-за отека альвеол в легких развивается гипоксия, в том числе и головного мозга.

В целом известно, что часть повреждений имеет обратимый характер, а часть, к сожалению, необратимый. Одним из таких осложнений вполне может быть нарушение терморегуляции и ощущение озноба в теле, поясняет врач.

МАЛИНА ВАМ В ПОМОЩЬ!

- Сейчас есть данные, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов COVID сохраняется такой озноб, - продолжает Зухра Павлова. - Нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и даже снова начинают принимать лекарства. Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции.

Временное это нарушение или постоянное — пока никто сказать не может. Человечество еще слишком мало времени знакомо с новой инфекцией.

- Нет ли какой-то специальной терапии для избавления от таких последствий? Или тут, что называется, время лечит, нужно только ждать, когда организм сам восстановится?

- Никаких официальных стандартных клинических рекомендаций для устранения такого состояния на сегодня не существует. С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Соответственно, чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. Малина, кстати, известна именно своим сосудорасширяющим действием. Можно пить травяные чаи.

Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем. Из-за коронавирусной инфекции организм и так серьезно страдает от интоксикации, алкоголь только усугубит состояние и замедлит восстановление.

ВОПРОС В ТЕМУ

А может, самое время заняться закаливанием?

Для тренировки сосудов часто советуют закаливание. Можно ли приступать к нему сразу после выздоровления?

- Нет! Это будет большой ошибкой, - предостерегает доктор Павлова. - Дело в том, что закаливание предполагает резкую смену температуры — холод — жара — холод — жара. Такая смена стимулирует дополнительный синтез гормона кортизола, что может ослабить надпочечники, иммунную систему, и человек рискует легко подцепить любую другую инфекцию. Так что в этот период точно нельзя заниматься закаливанием. Потерпите хотя бы пару месяцев.

АННА ДОБРЮХА