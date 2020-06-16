Всего - 139 заболевших

В понедельник в Молдове зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил директор национального агентства по общественному здравоохранению (НАОЗ) Николае Фуртунэ.

"В понедельник был проведен 801 тест, в том числе 545 первичных тестов. В общей сложности с начала тестирования проведен 74 241 тест. Положительный результат сегодня дали 139 тестов, в том числе 49 - в Кишиневе, 22 случая - в Приднестровье. Из 22 случаев в Приднестровье - 13 зарегистрировано в Бендерах, в том числе 11 - в бендерском интернате", - сообщил Фуртунэ.

По его словам, диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 11 879 человек. За последние сутки из больниц выписан 171 человек. Количество вылечившихся составляет 6794 человека, а количество активных случаев - 4674.

"В настоящее время 417 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 24 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, сегодня скончалось пять человек, зараженных коронавирусом. Общее количество скончавшихся составляет 411 человек. Следует отметить, что из 411 случаев 382 случая - это люди старше 50 лет. В том числе - с 50 до 60 лет - 57 случаев, с 60 до 70 лет - 159 случаев, 70 - 80 лет - 123 случая, 80 - 90 лет - 42 случая. Очевидно также, что сопутствующие заболевания приводят к осложнениям и смертельному исходу, у 99% скончавшихся были и другие заболевания", - сказал специалист.

Директор НАОЗ отметил, что на прошлой неделе рост количество случаев заражения COVID-19 составил 29% - с 1449 случаев неделей раньше до - 2040 случаев.

"На прошлой неделе выросло и количество смертельных исходов - скончалось 65 человек. Уровень контагиозности поднялся с 1,18% до 1,34%. Это означает, что один зараженный человек может заразить 1,34 человека",- отметил Фуртунэ.

Он призвал строго соблюдать меры предосторожности, так как эпидемиологическая ситуация в Молдове остается очень сложной.