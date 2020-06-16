В отделении интенсивной терапии РКБ закончились места. За прошедшие сутки в реанимацию попало 52 пациента

Отделение интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РБК) заполнено. Только за прошедшие сутки в реанимацию перевели 52 пациента, примерно половине из них требуется искусственная вентиляция легких. Об этом в программе “Политика Натальи Морарь” рассказал глава отделения анестезии и интенсивной терапии Республиканской клинической больницы Виктор Кожокару.

По его словам, осталось ещё несколько мест, которые могут использовать в крайнем случае, так называемые “скрытые резервы”.

Врач рассказал, что пациенты госпитализируются по месту обращения. Их могут перевести на лечение в РКБ, в случае если у пациента подтвержден Covid-19 и он транспортабелен.

Кожокару назвал “бредом”, информацию из социальных сетей, о том, что некоторые врачи уговаривают родственников умерших от других заболеваний пациентов, записать в свидетельстве о смерти “Covid-19”.

“Невозможно сфальсифицировать анализ, когда он проводится в совершенно ином учреждении. Анализы взяты у нас, но они сделаны в ANSP [Национальном агентстве общественного здоровья]”, – заявил глава отделения.

Сейчас в секции “Covid” в Республиканской клинической больнице задействовано 180 работников системы здравоохранения: врачей, медсестер, вспомогательного персонала и других.