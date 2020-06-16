Молдавские гастарбайтеры, вернувшиеся из-за коронавируса домой, оказались в ловушке - в Европе их боятся, как чумных!

Корреспондент "Комсомолки" с молдавским паспортом попытался уехать на работу в одну из стран Западной Европы.

Бросить бы все, все эти проблемы с коронавирусом, с вынужденным бездельем, с безденежьем и махнуть, нет, не в Урюпинск, а в одну из стран Западной Европы. На работу. Легенда такова - у меня молдавский паспорт, у моего товарища - румынский. Нас ждут на работу в одной из стран, куда, как обычно едут зарабатывать мои земляки. Открываю популярный сайт объявлений, ого!, а пассажироперевозок практически в любую страну Европы - хоть залейся! Для начала выбираю Германию.

Звоню, рассказываю легенду.

- Сложновато, - отвечает абонент. - Вот с румынским паспортом и договором на работу - без проблем! С молдавским не пустят, но есть варианты.... Правда, дорого стоит.

- Это легальный вариант, мы вам сделаем все необходимые документы. Сделаем трудовой договор, прописку в Германии, это уже наша проблема. Стоит это 400 евро.

Ладно, поедем тогда в Голландию.

- С молдавским сейчас никто не ездит, только с румынским! - поставили меняя сразу на место. - Попробуйте после 15 числа, тогда посмотрим.

А не махнуть ли нам в Англию?

- С молдавским вас не пустят, - ответили мне. - С румынским да при наличии трудового контракта еще могут пустить, а с молдавским - нет. Кроме трудового договора, необходимы доказательства того, что вам есть, где жить, а также справку формы 027 от семейного врача, что вы не больны коронавирусом. С молдавским паспортом можно было въехать еще в докоронавирусные времена!

Нет - так нет, поедем тогда в Италию - самое популярное место для молдавского гастарбайтера.

- Вас не пустят, - вновь звучит знакомая песня. - Ваш друг может ехать, с румынским паспортом пускают...

Интересно, а что насчет Испании?

- Румынский паспорт обязателен! - вновь остудили мой пыл.

- Вроде, границы опять открывают...

- Открывают, но не для всех. Вы же слышали о том, что для граждан третьих стран въезд в Европу закрыт. Там боятся, что молдаване перезаражают всех коронавирусом...Говорят, что могут открыть границы в конце августа. если откроют...

Что ж, придется дома сидеть, не судьба, значит...

ЛЕОНИД РЯБКОВ