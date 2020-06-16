ЕС обладает политическим авторитетом для стабилизации ситуации в Молдове

В последние пять лет отношение Евросоюза к Молдове отличалось чрезвычайно категоричным характером и дисциплинированным применением механизма выдвижения условий. Ни в Украине, ни в Грузии европейские партнёры не подчёркивали важность выполнения предварительных политических условий столь активно и последовательно, как в молдавском случае, пишет Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Как Европейский парламент, за счёт активной роли румынских евродепутатов, так и Делегация ЕС в Кишинёве регулярно указывают на обязательства, невыполненные молдавскими властями, подчёркивает политолог.

Он напоминает о том, что с 2017 года, когда было подписано соглашение о макрофинансовой помощи, по 2020 год в Молдове сменились три правительства.

Лишь отраслевые условия, связанные со вторым траншем (из трёх), были выполнены в полном объёме. Негибкость выдвигаемых Евросоюзом предварительных политических условий, в сочетании с пророссийскими геополитическими предпочтениями, вызывает раздражение и наполняет евроскептицизмом риторику молдавских властей, констатирует Дионис Ченуша.

По его мнению, несмотря на то, что Молдова столкнулась с серьёзным политическим кризисом, наложившимся на шаткую ситуацию в экономике и общественном здравоохранении, ЕС не проявляет какой-либо решимости использовать свой политический авторитет для разрядки ситуации.

Брюссель предпочитает указывать в основном на предварительные политические условия, чего он не делает в случае Грузии или Украины, считает политолог. По его мнению, на практике ЕС мог бы воспользоваться своим недавним грузинским опытом для создания платформы для переговоров между властью и оппозицией, чтобы подготовить прочную почву к ноябрьским президентским выборам 2020 года.

Дионис Ченуша полагает, что принятию Евросоюзом на себя активной роли, по-видимому, мешает пророссийское геополитическое ядро правящей коалиции.

Ожидание политической развязки не является надёжной стратегией, учитывая изменение конфигурации политических сил с помощью методов подкупа, подчёркивает политолог.

До сих пор ЕС не проявил минимального стремления принять участие в политической стабилизации страны, как он это сделал летом 2019 года, когда, вместе с США и Россией, он помог устранить олигархический режим, добавляет Ченуша.

Выдвижение условий – это не стратегия, а эффективный инструмент, если только он сочетается с другими действиями. У ЕС имеются возможности для того, чтобы действовать на основе самостоятельных политических расчётов. Они должны отражать программы его политических союзников в Молдове, но в любом случае следует избегать пристрастных подходов, заключает Дионис Ченуша.