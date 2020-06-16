Будет ли работать закон о факультативных пенсионных фондах?

На прошлой неделе правительство одобрило проект закона о факультативных пенсионных фондах, который определяет требования к организации и созданию внутреннего рынка для накопления факультативных пенсий. Эти фонды видятся власти как новый элемент укрепления отношений между работником и работодателем, профессиональный пенсионный план. В то время как факультативные пенсионные фонды ориентированы на индивидуальную составляющую, профессиональные пенсионные фонды - на корпоративную, то есть формируются по инициативе работодателя, который выплачивает взносы за своих сотрудников. Администрированием активов факультативных пенсионных фондов займется акционерное общество. Надзор будет осуществлять национальная комиссия по финансовому рынку, которая также будет управлять фондом гарантирования взносов: он компенсирует потери участников и бенефициаров в случае невозможности выплат управляющими фондами.

Как объяснил «МВ» эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионица, факультативный пенсионный фонд – это, как правило, негосударственная компания, которая создается с целью накопления денег за счет добровольных взносов граждан. Экономический аналитик рассказал о том, какой будет судьба нового законопроекта. Без закона об интеграции финансовой системы это мертворожденный документ, считает экономический аналитик.

- С 2006 года IDIS «Viitorul» занимался изучением и продвижением программ, которые могут быть включены в соцпакет: талоны на питание, пенсионное страхование и организация факультативных фондов, частное медицинское страхование. В ходе обсуждения выяснили, что бизнес пойдет на это тогда, когда эти продукты – талоны, страховые программы – не будут облагаться налогами. Есть страны, где объем частных пенсионных и медицинских фондов составляет 70-80 процентов ВВП, это в два раза больше всей нашей банковской системы.

Я всегда был приверженцем факультативных пенсионных фондов. Такая форма – третья ступень накопления денег на случай выхода гражданина на пенсию. Первая – это обязательное страхование, которое регулируется государством. Вторая, у нас ее нет, - это обязательное страхование в любом государственном или частном пенсионном фонде, который выбирает сам гражданин. При этом гражданин может управлять своими деньгами. Такие фонды действуют в Румынии. И третья ступень – то, что предлагает новый законопроект: факультативные пенсионные фонды.

Во многих странах действуют первая и третья ступени пенсионных накоплений, в некоторых есть и вторая. В Молдове уже есть закон о факультативных пенсионных фондах. В новом законопроекте факультативный пенсионный фонд предлагается связать с работодателем, но даже такая организация не имеет смысла. Новый законопроект о факультативных пенсионных фондах можно назвать мертворожденным. Причин несколько.

Первая – в Молдове очень маленький объем страхования данных услуг, я сужу по объему страхования в сфере медицинских услуг. На западе он составляет один процент от валового внутреннего продукта, в Молдове – в 100 раз меньше: 0,01 процента. Происходит это от нежелания граждан платить налог на страхование. Так, по молдавским законам если гражданин захотел добровольно заключить договор о медицинском страховании в частной компании, то его выплаты облагаются налогом. Сейчас частные страховые компании могут разработать любые программы страхования, только платите. Но любые выплаты в страховую компанию, если они не включают налоговые льготы, не принесут желаемого результата: граждане не примут никаких предложений. Люди у нас такие бедные, что не знают, как обеспечить себе жизнь сегодня и не думают, что будет завтра.

Не примут такие условия и иностранные работодатели. Более того, уже есть опыт, когда иностранные компании, пожелавшие приобрести программы медстрахования и страхования пенсий у частный компаний, столкнулись с тем, что этого не пожелали работники. Отказ был связан с тем, что при страховании медуслуг на 10 тысяч лей в год работник платил полторы тысячи лей налогов. В таком случае, посчитали граждане, лучше оплатить прием у частного врача.

Вторая причина, почему законопроект не будет работать. Рынок добровольного страхования не функционирует. Поэтому возникает вопрос, как можно регулировать то, что не действует?

Проблема в том, что социальное страхование – это будущее граждан. И когда предполагается, что этим будущим будет кто-то управлять, то встает вопрос: где будут хранить деньги факультативные пенсионные фонды, куда будут вкладывать в надежде заработать?

В нашей стране нет никаких компаний, которые бы работали как инвестиционные фонды. Поэтому единственное, что могут сделать факультативные пенсионные фонды, – это скупать гособлигации и стать конкурентами банков. Но объем самих гособлигаций составляет четыре-пять миллиардов лей – это несерьезно, так как объем пенсионного фонда Молдовы должен составлять 10-20 процентов ВВП, 20-40 миллиардов лей. Тогда встает вопрос, что делать с деньгами граждан? Не мариновать же их, как помидоры в банках?!

Внедрение факультативные пенсионных фондов – это одно из наших обязательств с ЕС. Но дело в том, что есть и другое обязательство – создание условий для трансграничного продвижения капитала. Это означает, что Молдова должна интегрироваться в региональную финансовую систему, и кишиневская биржа капитала становится связанной обязательствами с бухарестской или будапештской биржами, не имеет значение с какой.

А если говорить об организации факультативных пенсионных фондов, то для сохранения ими вкладов своих страхователей пока ни один из них не сможет купить акции молдавской винодельческой компании, потому, что она единственнаяразместила их на бухарестской бирже. Вот почему закон о факультативных пенсионных фондах без закона об интеграции финансовой системы – мертворожденный документ.

В Молдове с 1998 года пытались предложить программы страхования пенсионных накоплений. За это время одна страховая компания обанкротилась, другая вернула гражданам столько денег, сколько граждане вложили, фактически ограбив страхователей, потому что цена денег снизилась. Ситуация может повториться - граждане потеряют свои вклады, и никто не будет отвечать.

Люди стали бояться вкладывать свои сбережения больше, чем на один год, при этом факультативные пенсионные фонды хотят предложить гражданам передавать свои деньги на 30 лет – это не будет принято! В мировой истории есть примеры таких ситуаций, когда во главе пенсионного фонда стояли хорошие люди, но за 30 лет они вложили деньги в акции каких-то компаний, а те обанкротились. Вкладчики своих денег не получили.

Подготовила Марина ТИМОТИНА