Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы после четырехлетнего заключения (Видео)

Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы после четырехлетнего заключения. Сообщивший об этом на своей странице в Фейсбук один из его адвокатов Ион Крецу отметил, что решение может быть обжаловано. Решение суда столичного сектора Чокана об освобождении принято на основании ходатайства генерального прокурора Александра Стояногло.

Вячеслава Платона у выхода из пенитенциарного учреждения номер 13 ждали десятки журналистов и его мама. Платон сообщил, что его выпустили с уловием не покидать территорию страны. Он также подчеркнул, что не собирается заниматься политикой.

„Я не буду заниматься политикой. Моя миссия теперь - восстановить справедливость и вернуть деньги, украденные у граждан. Я останусь в стране и буду помогать нашим гражданам", - заявил Платон.

Ион Крецу отметил, что уголовное дело, по которому его подзащитный был осужден на 18 лет, будет пересмотрено: „Будет принято решение о пересмотре уголовного дела. Вячеслав Платон по-прежнему находится в статусе обвиняемого. Но я повторяю: дело будет пересмотрено, процесс будет запущен заново".

Вячеслав Патон был приговорен к 18 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в деле о Банка де Еконимий. Недавно генеральный прокурор Александр Стояногло объявил, что намерен пересмотреть уголовное дело Вячеслава Платона, поскольку считает, что тот был осужден незаконно.

Вскоре были опубликованы видеоматериалы допросов Платона, на которых, за кадром слышен голос похожий на голос Стояногло, которого Платон называет по имени. В Генеральной прокуратуре подтвердили подлинность видеоматериалов, но назвали их появление в общественном пространстве утечкой информации. Как следствие, было начато уголовное дело о разглашении данных уголовного преследования и вмешательство в ход следствия.