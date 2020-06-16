«Верни всё народу!» Платон обратился к Плахотнюку

Вячеслав Платон заявляет, что он является "главным врагом Плахотнюка" и создает фонд для расследования его преступлений и ареста имущества.

По его словам, ему не о чем говорить с Владом Плахотнюком, единственное, что он может сказать: "Влад, верни все народу", - заявил Платон в эфире программы "Политика" на TV8, пишет Point.

Платон также говорит, что хотя он лишился большей части имущества, у него есть деньги для создания фонда для расследования преступной деятельности Влада Плахотнюка:

"Есть инвесторы. Мы хотим создать фонд, в который будут вкладывать люди, пострадавшие от действий Плахотнюка. Это коалиция. Столько людей пострадало, они готовы отдать деньги, чтобы привлечь его к ответственности. Я не одинок. Нас около 15 человек из Молдовы и из-за рубежа", - пояснил бизнесмен.

Он подчеркнул, что будет "докладывать каждую неделю, какие действия предприняты", а деньги пойдут на то, чтобы, в том числе, нанять компетентных людей:

"Будем нанимать адвокатов, которые будут заниматься исками за границей; проверенные организации, которые специализируются на расследовании и возврате имущества и т.д.", - сказал Платон.

По его словам, Плахотнюк получает из Молдовы огромный доход:

"Он на сегодняшний день имеет огромное имущество в стране, и за счет доходов от него не тратит деньги со счетов за границей. Будет наложен арест на все активы, которые он прямо или косвенно контролирует. Деньги уходят на подкуп депутатов, на подрывную деятельность внутри страны и коррупцию. Нужно арестовывать его корпоративные права и доходы", - считает Платон.

Он также упомянул, что средства обналичиваются приближенным Плахотнюка Андреем Тимотиным: "Я знаю, через кого раздается кеш. Это Андрей Тимотин. Он живет на Украине, но обеспечивает наличие кеша в стране. Речь идет о миллионах", - заявил Платон.

Отметим, что имя Тимотина в таком же контексте называл и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который утверждал, что Тимотин обналичивал деньги из кражи миллиарда.