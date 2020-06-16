16 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Вынужденная мера. Чебан попросил помощи полиции и армии для контроля за ситуацией
16.06.2020

Чтобы гулять в столице на свежем воздухе, необязательно выбирать самые популярные и поэтому наиболее посещаемые зеленые зоны. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан. 

Он отметил, что в каждом секторе города достаточно парков, скверов и аллей, чтобы гулять, соблюдая социальную дистанцию, не подвергая опасности заражения коронавирусом ни себя, ни окружающих, передает noi.md

Он призвал жителей столицы использовать для прогулок зеленые зоны, в которых как можно меньше людей.

"Знаю, что многие критикуют нас за жесткие ограничительные меры, за запрет на прогулки в парках группами более 3 человек и на нахождение на детских и игровых площадках. Но мы вынуждены так поступать, потому что нас не слышат! Наши врачи измучены, число заболевших коронавирусом растет, в том числе среди детей, а мест в больницах все меньше" – заметил столичный градоначальник. 

Ион Чебан также призвал горожан не ездить в общественном транспорте на Центральный рынок за килограммом черешни, а выбирать для совершения покупок ближайшие к дому рынки и сельскохозяйственные ярмарки, которые есть в каждом секторе. 

Для контроля за ситуацией в столице генпримар попросил помощи со стороны полиции и армии. Муниципалитет намерен составить с Министерством обороны и Министерством внутренних дел общий план действий.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.