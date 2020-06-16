Вынужденная мера. Чебан попросил помощи полиции и армии для контроля за ситуацией

Чтобы гулять в столице на свежем воздухе, необязательно выбирать самые популярные и поэтому наиболее посещаемые зеленые зоны. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан.

Он отметил, что в каждом секторе города достаточно парков, скверов и аллей, чтобы гулять, соблюдая социальную дистанцию, не подвергая опасности заражения коронавирусом ни себя, ни окружающих, передает noi.md

Он призвал жителей столицы использовать для прогулок зеленые зоны, в которых как можно меньше людей.

"Знаю, что многие критикуют нас за жесткие ограничительные меры, за запрет на прогулки в парках группами более 3 человек и на нахождение на детских и игровых площадках. Но мы вынуждены так поступать, потому что нас не слышат! Наши врачи измучены, число заболевших коронавирусом растет, в том числе среди детей, а мест в больницах все меньше" – заметил столичный градоначальник.

Ион Чебан также призвал горожан не ездить в общественном транспорте на Центральный рынок за килограммом черешни, а выбирать для совершения покупок ближайшие к дому рынки и сельскохозяйственные ярмарки, которые есть в каждом секторе.

Для контроля за ситуацией в столице генпримар попросил помощи со стороны полиции и армии. Муниципалитет намерен составить с Министерством обороны и Министерством внутренних дел общий план действий.