Платон: Канду - архитектор кражи миллиарда

Представители Шора активно этому помогали. Платон предоставил прокурорам некие важные доказательства.

Эти документы могут привести к определенному выводу - Андриан Канду создал схему кражи миллиарда и разработал документы, обеспечившие возможность хищения, передает ТВ8.

Также Вячеслав Платон заявил о громких именах молдавской политики, которые могли быть соучастниками банковской аферы – экс-премьера Юрия Лянкэ и депутата партии «Шор» Дениса Уланова.

- Экс-спикер молдавского парламента Андриан Канду - «архитектор кражи миллиарда» из банковской системы. Будут документы и показания подельников. Все будет. Не переживайте.

Мне кажется, не хочу в это верить, но у меня создалось впечатление, что мой выход угрожает Канду и всей это своре, банде, которая называется Pro Moldova. Я представлю все механизмы, соучастников, я выведу всех на чистую воду.

Уланов, Лянкэ, Канду - есть еще несколько человек, которые были активными участниками кражи века.Есть еще фамилии, которые я не хочу сейчас называть, чтобы они не сбежали, - заявил Вячеслав Платон.

Напомним, что вчера бизнесмен Вячеслав Платон был освобожден из мест лишения свободы после четырех лет заключения.

Ранее Генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что Вячеслав Платон осужден на основании сфабрикованного дела по приказу правящего олигархического режима.

Автор: Михаил Генчу