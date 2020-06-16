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Политика
»- Динамо бежит? - Все бегут». А президент против
16.06.2020

Президент призвал депутатов, которых пытаются подкупить, обратиться в прокуратуру. Речь идет о законодателях, которым предлагают «побегать за деньги» - перейти в другую партию или, как минимум, выйти из фракции, в которой они состоят.

Игорь Додон считает, что только благодаря следствию инициаторы столь соблазнительных предложений могут быть привлечены к уголовной ответственности те, кто занимается подкупом парламентариев.

- Чтобы кого-то арестовать, тот, кого пытаются подкупить, должен обратиться с жалобой, чтобы произошло задержание с поличным. В данный момент в этом направлении идет работа. Есть несколько поданных жалоб в прокуратуру. Надеюсь, что в ближайшее время кого-то задержат с поличным, - сказал Додон.

Ранее генеральная прокуратура подтвердила, что проводятся действия относительно попыток подкупа депутата. О наличии подобных жалоб сообщили и в Антикоррупционном центре. А не так давно в Демпартии, которую буквально разрывают на части, сообщили, что депутаты, покидающие фракцию, получают от 250 тысяч евро до 1,2 миллиона долларов.

Подготовил Михаил Генчу


 
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