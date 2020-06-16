Свет «в конце тоннеля» слишком бьет в глаза - где заканчивается личный комфорт кишиневцев

Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Но не всем в Кишиневе это понятно, и вот свежий показательный пример.

– Может, подскажет кто, в какие органы обратиться, чтобы призвать человека к порядку. Речь идет о тонкой грани между комфортным проживанием в городе всех его жителей. На фасаде своего дома он установил прожектор, чтобы охранять свою машину и освещать двор. Свет бьет в окна моей квартиры в любое время года, хотя, казалось бы, я живу через детский сад в соседнем доме.

Даже не напротив, на 9-м этаже. Работаю за столом у окна, зимой прожектор включается в 3 часа дня, постоянно маячит перед глазами. Ни в окно посмотреть, ни летом на балконе подышать. Беспокойство субъективное, но действует на нервы как капающий кран. Ночью жмурюсь в квартире. Подходила два раза тому, кто устанавливал прожектор, просила наклонить - ни в какую! Говорит - пользуйтесь жалюзи, если мешает. Но я уже заколебалась три окна дергать утром и вечером.

Цветы перестали расти в квартире. Существуют нормы уличного освещения. Я их нашла - нарушение всех норм у него. И что дальше? Рядом с прожектором стоят два столба уличного освещения - сегодня позвонила в Lumteh, оставила заявку, чтобы обновили слабенькие лампы на них. Но не думаю, что даже с работающими фонарями, этот чел согласится перенаправить свой прожектор. Что делать, в какие инстанции обращаться и с каким нарушением? – написала в соцсетях Анжела Голубишина.

Подготовил Михаил Генчу