Примэрия Кишинева передумала - транспорт будет ходить нормально

Вопрос решится на сегодняшнем заседании чрезвычайной комиссии столицы. В 09:30 начнется обсуждение возможности снять ограничения с работы общественного транспорта в будние дни.

Заседание состоится по требованию Генпримара столицы Иона Чебан, который отметил, что ограничения ухудшили ситуацию с транспортом, вместо того, чтобы улучшить.

– Поток людей в транспорте и на остановках существенно вырос. Кроме того, мы получили много сообщений от жителей города, от врачей, которые рассказали, что они столкнулись с большими трудностями и вынуждены ехать в переполненном транспорте.

Проанализировав происходящее, мы пришли к выводу, что в течение недели работу общественного транспорта ограничивать нельзя. В связи с этим я попросил организовать сегодня в 9.30 заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев, чтобы пересмотреть принятое в воскресенье решение, – заявил Генеральный примар Кишинева.

Для облегчения и прореживания пассажиропотока на линии выйдет весь имеющийся в наличии транспорт столицы.

– Я очень хочу как можно быстрее приобрести новые троллейбусы и автобусы, чтобы мы могли решить эту проблему и обеспечить жителей Кишинева достаточным количеством хорошего общественного транспорта. Приношу свои извинения жителям города за причиненные неудобства и благодарю за понимание. Вместе мы добьемся успеха. Соблюдайте дистанцию ​​и рекомендуемые правила, – обратился к кишиневцам Ион Чебан.

Решение об ограничении времени работы общественного транспорта было принято в воскресенье Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия Кишинев по рекомендации эпидемиологов и Национальной комиссии по общественному здоровью.

Автор: Михаил Генчу