Молдавская басня «Хряки в Приднестровье»

Стадо диких кабанов, взрослых и малышей, сфотографировали в Приднестровье. Фото были сделаны на трассе у села Жура Рыбницкого района. Отмечается, что появление животных на дороге нередко приводит к ДТП, передает пресс-центр МВД непризнанной ПМР.

Известно, что на севере Приднестровья увеличивается вероятность выхода на дороги диких животных. Чтобы избежать аварии, надо знать, что столкновение с диким животным, таким, как взрослый кабан, на скорости равносильно столкновению с автомобилем. Чаще всего животное погибает, у транспорта серьёзные механические повреждения, страдают водители и пассажиры.

Дело в том, что кабаны ночью перебегают дорогу стремительно, и заметить их на обочине практически невозможно, а свет фар их не пугает. Единственно правильное решение, если вы увидели дикого кабана, — остановиться, а потом пару километров проехать на низкой скорости, чтобы избежать встречи с новым прайдом.

Если вы заметили на дороге одиночного зверя, необходимо сбросить скорость, а лучше остановиться, затем – убавить свет и нажать на клаксон. Животные практически никогда не поворачивают назад, поэтому, если вы разглядели на обочине кабана, оленя или лося, ни в коем случае не проезжайте вперед, лучше подождать, чтобы убедиться, что дорога свободна.

А козы, овцы, коровы и другой домашний скот вообще не боятся транспорта. Заметив стадо или одинокое животное, пересекающее трассу, нужно не только притормозить, но и остановиться. Когда стадо пройдет, убедитесь, что в придорожных кустах не прячется припозднившаяся особь.

Подготовил Михаил Генчу