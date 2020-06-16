Предвыборная каденция черного пиара - аудио-фейк про президента и примара Кишинева

В Сети опубликована аудиозапись, на которой очень "пахнет" Плахотнюком. Так следует из позиции тех, кто это аудио предал огласке. Собеседники на данной записи обсуждают выборы 2018 года, когда Андрей Нэстасе был избран примаром Кишинева.

Игорь Додон отреагировал на этот сброс и заявил, что запись – подделка.

– Это очевидная ложь, это не наши голоса. Кажется, что люди забыли, кто во время режима Плахотнюка принял решение об отстранении Нэстасе и обладал всеми рычагами для этого. Обратимся в Генеральную прокуратуру и потребуем расследования в отношении тех, кто создал и распространяет подобную ложь.

Мы ожидаем, что появятся и другие подобные подделки, по мере приближения к избирательной кампании. Поэтому следует предпринять все законные меры, чтобы те, кто организует подобное, ответили перед законом за содеянное – как заказчики, так и исполнители, - написал в соцсетях президент Молдовы.

Подготовил Михаил Генчу