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Общество
Назад в Россию - когда и кому можно будет отправиться туда из Молдовы?
16.06.2020

С 23 июня Москва снимает все ограничения чрезвычайного положения.

До этого времени иностранцы пока не могут въехать на территорию России на поезде, самолетом или же на машине. Так продолжается с 16 марта 2020 года.

Позже власти России разрешили некоторым категориям иностранных граждан въехать в РФ. В частности, это смогут сделать иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также – однократно – те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе.

Более полная информация на этот счет представлена на сайте МИД России.

Подготовил Михаил Генчу


 
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