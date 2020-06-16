Назад в Россию - когда и кому можно будет отправиться туда из Молдовы?

С 23 июня Москва снимает все ограничения чрезвычайного положения.

До этого времени иностранцы пока не могут въехать на территорию России на поезде, самолетом или же на машине. Так продолжается с 16 марта 2020 года.

Позже власти России разрешили некоторым категориям иностранных граждан въехать в РФ. В частности, это смогут сделать иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также – однократно – те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе.

Более полная информация на этот счет представлена на сайте МИД России.

Подготовил Михаил Генчу