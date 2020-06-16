16 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
«Паук ужалил паука» - чем Ренато Георгиевич не угодил Андрею Андреевичу?
16.06.2020

Андрей Нэстасе обвиняет во лжи Ренато Усатого. В интервью порталу Nordnews Нэстасе завел разговор о скандальном видео, на которое ссылался Усатый.

– Один из бывших руководителей МВД надевает костюм, выходит из магазина, не платит. Его попросили заплатить, а он отвечает: "Ты что, ты не знаешь, кто я?", и уходит, не заплатив, – заявил в конце 2019 года Усатый в прямой трансляции в соцсетях.

– Я был очень расстроен ложью Усатого по поводу придуманного видео с бывшим министром, который что-то там сделал. Это ложь, выдумка иностранных служб, – прокомментировал Андрей Нэстасе.

Правда, учитывая смену ориентации примара Бельц, непонятно, какие именно спецслужбы Нэстасе имел в виду, западные или "восточные".

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
221
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.