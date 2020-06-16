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Общество
Богдан Цырдя: Плахотнюк вбросил новый фейк, чтобы спасти своих людей"
16.06.2020

Депутат парламента и известный политолог уверен, что подделка настолько грубая, что вызывает сомнения в психическом здоровье авторов. Авторский комментарий депутата парламента и политолога Богдана Цырди от первого лица.

"Я лопну от смеха, честное слово! Вчера Платон заявил, что Канду — главный архитектор кражи миллиарда. А депутат Литвиненко (и Грибинча) — люди Плахотнюка. И что вы думаете? Сегодня портал Плахотнюка-Канду Paranteze.md бросил в сеть разговор 2 сотрудников вытрезвителя, выдав их за разговор президента с Иваном Чебаном!

Дескать, они обсуждают по открытой связи, как снять Нэстасе с выборов (2018 год). Подделка настолько грубая, что вызывает сомнения в психическом здоровье авторов. Вот скажите — это голоса Додона и Чебана? Но задача ясна — перебить заявления Платона! Теперь ТВ 8 и Наташа Морарь должны отрабатывать. Обсуждать эту тему до рвотного рефлекса у электората. Кстати, почерк Плахотюка виден за версту. Стареет.

Напомним, что пару недель назад главный прокурор А. Стояногло обвинил Плахотнюка в краже миллиарда. Он же заявил, что кукловод вывел минимум 100 млн долларов. На второй день нарисовался янычар Плахотнюка — Реницэ. И бросил видео с кульками! ТВ 8 и Журнал крутили 3 недели. Чего не сделаешь, чтобы отмыть Плахотнюка и Канду? Господа! Вы предсказуемы. И очень тупы. Вы же подставили Литвиненко! Вы должны были включить игнор. Теперь всем понятно, что Плахотнюк вбросил этот фейк, чтобы обезопасить своих людей! Я в шоке. Занавес".

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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