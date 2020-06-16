Скандальное заявление: Чокля покинул Нацбанк Молдовы раньше времени, потому что отказался помогать Канду и Плахотнюку

Экс-глава НБМ Серджиу Чокля раньше срока покинул свой пост, потому что отказался помогать бывшему лидеру ДМП Владу Плахотнюку и Андриану Канду.

Экс-глава Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля раньше срока покинул свой пост, потому что отказался помогать бывшему лидеру ДМП Владу Плахотнюку и Андриану Канду. Об этом сообщает канал Тelegram «НЕВЕЛЕХОВ».

- В контексте вчерашнего заявления Платона о том, что «архитектором кражи миллиарда» является Андриан Канду, информация о том, что у Чокли с Канду был в своё время открытый конфликт (Чокля прямым текстом послал Андриана Ильича нахер) заиграла новыми красками. Все дело было в том, что Чокля отказывался блокировать деятельность «Финкомбанка» и «Энергбанка» и помогать, таким образом, Канду с Плахотнюком захватить оба банка, на которые сладкая парочка давно точила зубы.

Также Чокля не хотел регистрировать фирму болгарского рейдера и друга Плахотнюка Огняна Доева “Doverie United JSC” в качестве покупателя акций Платона у «Молдинкомбанка» (оформить воровство, давайте не катать вату).

Армашу же изначально согласился на все условия работы с Канду и был без конкурса (!) назначен на пост главы Нацбанка республики. Ожидать, что Армашу будет содействовать раскрытию схем по выводу миллиарда из молдавской банковской системы - наивно. Тут нужно действовать, и Платон, в отличие от многих, это умеет. – сообщает автор канала.

ПАВЕЛ МУНТЯН