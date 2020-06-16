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Политика
Молдова без нейтралитета.
16.06.2020

    Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, открывает и для Молдовы иные перспективы. В ситуации передового присутствия НАТО на «Восточном фланге»  российских границ, география определяет два стратегических плацдарма НАТО — один в Румынии и другой в Украине.

    Министр обороны Украины Андрей Таран говорит, что уже ведутся переговоры по вопросу переформатирования вооруженных сил Украины под натовские стандарты. В первую очередь, необходима модернизация флота. ВМС Украины будут развиваться по трём основным направлениям. Во-первых, это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, средствами РЭБ. В эту же составляющую Таран включил и развитие береговой инфраструктуры, в том числе создание военно-морской базы в районе Одессы и в Азовском море. Планируется, что данными базами смогут воспользоваться корабли НАТО.

  Честно говоря, после #Крымнаш – с военной точки зрения все эти модернизации и стандарты нато-молдо-украинские, русских могут только рассмешить.

Их калибры держат на прицеле весь «Восточный фланг».   

   И тут мы вспомнили пророссийское Приднестровье. Учитывая цейтнот, в котором находятся украинские власти, можно ожидать любое давление на непризнанную республику, чтобы были сговорчивее.  Ведь и США и НАТО устроит даже независимое Приднестровье, при условии вывода российских войск и изменения внешнеполитического курса. И если в этой связи начнутся «геополитические разборки», боюсь  Шериф их не разрулит.

    А где же в этой  шахматной партии молдавские братья?  Есть мнение, что вся возня вокруг молдавского парламента ведется с одной целью – создания большинства, необходимого для изменения конституции. Цель одна - отмена нейтралитета. Если в парламенте проголосует за отмену нейтралитета, то досрочных парламентских выборов не будет.

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