Молдова без нейтралитета.

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, открывает и для Молдовы иные перспективы. В ситуации передового присутствия НАТО на «Восточном фланге» российских границ, география определяет два стратегических плацдарма НАТО — один в Румынии и другой в Украине.

Министр обороны Украины Андрей Таран говорит, что уже ведутся переговоры по вопросу переформатирования вооруженных сил Украины под натовские стандарты. В первую очередь, необходима модернизация флота. ВМС Украины будут развиваться по трём основным направлениям. Во-первых, это обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, средствами РЭБ. В эту же составляющую Таран включил и развитие береговой инфраструктуры, в том числе создание военно-морской базы в районе Одессы и в Азовском море. Планируется, что данными базами смогут воспользоваться корабли НАТО.

Честно говоря, после #Крымнаш – с военной точки зрения все эти модернизации и стандарты нато-молдо-украинские, русских могут только рассмешить.

Их калибры держат на прицеле весь «Восточный фланг».

И тут мы вспомнили пророссийское Приднестровье. Учитывая цейтнот, в котором находятся украинские власти, можно ожидать любое давление на непризнанную республику, чтобы были сговорчивее. Ведь и США и НАТО устроит даже независимое Приднестровье, при условии вывода российских войск и изменения внешнеполитического курса. И если в этой связи начнутся «геополитические разборки», боюсь Шериф их не разрулит.

А где же в этой шахматной партии молдавские братья? Есть мнение, что вся возня вокруг молдавского парламента ведется с одной целью – создания большинства, необходимого для изменения конституции. Цель одна - отмена нейтралитета. Если в парламенте проголосует за отмену нейтралитета, то досрочных парламентских выборов не будет.

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