Лидер «Европейских левых» назвал дешевыми популистами «проевропейских политиков»

Самопровозглашенные «проевропейские политики» ударили по генпрокурору Стояногло, вместо того, чтоб поддержать его решительность и принципиальность.

Так лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко прокомментировал заявления «проевропейских политиков», которые критикуют освобождение из тюрьмы Вячеслава Платона. Их заявления, что он вор и бандит, что это, якобы, дискредитирует прокуратуру, что его освобождение на руку социалистам и т.д. Петренко назвал «дешёвым популизмом». Они молчали по поводу того, что судебный процесс по делу Платона был засекречен, что подсудимого удалили с заседаний, а потом удалили и его адвокатов, что не допустили ни одного свидетеля со стороны защиты, что гражданина лишили даже последнего слова на судебном процессе и незаконно осудили. Но ударили по генпрокурору Стояногло, поставившему целью пересмотреть все сфабрикованные Плахотнюком и его плахурорами дела.

- Они молчали. Было невыгодно. По этим вопросам неоднократно высказывались правозащитники, депутаты ПАСЕ, но только не молдавские «проевропейские политики». Ведь это же Платон. Даже если дело сфабриковано - пусть посидит. Ведь это же Платон - ему есть за что посидеть. Не за кражу миллиарда, так за что-то другое. Вот логика этих популистов, рассказывающих нам годами про правовое государство, права человека, функционирование демократических институтов. Уверен, они мало чем отличаются по своим взглядам, менталитету, делам от того, что мы видели до сих пор.

P.S. Хочу поздравить Александра Стояногло с очередным принципиальным решением, которое внушает оптимизм, что ещё не всё потеряно, - написал Григорий Петренко на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу