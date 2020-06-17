Как Плахотнюк вывозил из Молдовы несовершеннолетних девочек, почему Канду – архитектор «кражи миллиарда»...

Экс-узник Вячеслав Платон рассказал сенсационные подробности о том, какие нравы царили среди тех, кто был еще недавно у власти в стране.

В понедельник из тюрьмы после четырех лет заключения вышел бизнесмен олигарх Платон. Вчера же вечером он принял участие в телепередаче на одном из частных телеканалов Молдовы.

Публикуем самые яркие цитаты Платона из этого интервью.

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"Плахотнюк вывозил несовершеннолетних девочек до 16 лет - ему светит за это "растление малолетних". Его нотариус подделывала подписи их родителей".

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"Я бью оппозицию, потому что они кричат, что я вор- они самоутверждаются за счет меня. Поэтому я им и отвечаю и доказываю им, что я не вор!"

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"Адвокаты Плахотнюка и Шора предлагали от 1 миллиона за то, чтобы меня сегодня не выпустили".

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"Экс-спикер молдавского парламента Андриан Канду - "архитектор кражи миллиарда" из банковской системы. Будут документы и показания подельников. Всё будет. Не переживайте. Мне кажется, не хочу в это верить, но у меня создалось впечатление, что мой выход угрожает Канду и всей это своре, банде, которая называется Pro Moldova". Я представлю все механизмы, соучастников, я выведу всех на чистую воду и т.д."

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"Уланов, Лянкэ, Канду - есть еще несколько человек, которые были активными участниками кражи века.Есть еще фамилии, которые я не хочу сейчас называть, чтобы они не сбежали".

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"Депутат от партии "ШОР" Денис Уланов и экс-премьер Молдовы Юрий Лянкэ и "еще парочка фигур, не хочу, чтобы они сбежали" названы Вячеславом Платоном причастными к "краже миллиарда".

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"Уланов играл организационную роль, он везде бегал, оформлял документы, работал со свидетелями, чтобы увести следствие, управлял фирмами, на которые уходили деньги, получал деньги от этих фирм. Под видом адвокатской деятельности он был участником этой банды".

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"Экс-премьера Молдовы Юрия Лянкэ получил 350 тысяч долларов от Илана Шора. Взятку давал Илан Шор. 50 тысяч мы видели, есть еще 300 тысяч. Их дали для участия в выборах. Эти деньги Шор дал кэшем, есть доказательства".

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"Главный враг Плахотнюка - это я. Не будь меня, ему бы жилось намного легче".

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"У меня нет запрета на выезд, но я должен в любой момент явиться в прокуратуру по первому требованию.И я буду это выполнять"

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"Тот, кто будет прилагать больше усилий по возврату денег кражи миллиарда и возвращению Плахотнюка- тот и выиграет президентские выборы"

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"Я обращаюсь к Плахотнюку: Влад, верни все награбленное народу!"

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"Я ничего не боюсь. За четыре года в любой день меня Плахотнюк мог убить.Мне все равно".

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"Плахотнюк будет сидеть. Не знаю в тюрьме какой страны он будет сидеть. Но его посадят за преступления, совершенные в Молдове".

РОМАН ВЛАДИМИРОВ