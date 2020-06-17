Коронавирус в Молдове, число заболевших на 16 июня: +375 новых случаев, количество заразившихся превысило 12 тысяч

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12254 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12254 случаев заражения коронавирусом (из них всего четыре в Приднестровье). Заразилось 30 медработников.
Всего за сутки был проведен 1824 тест.
Из этого числа - 1438 первичных тестов.
Повторных тестов - 341.
Скончалось сегодня - 6 человек, всего - 423.
Всего излечились - 6901 человек.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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