Коронавирус в Молдове, число заболевших на 16 июня: +375 новых случаев, количество заразившихся превысило 12 тысяч

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12254 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 12254 случаев заражения коронавирусом (из них всего четыре в Приднестровье). Заразилось 30 медработников.

Всего за сутки был проведен 1824 тест.

Из этого числа - 1438 первичных тестов.

Повторных тестов - 341.

Скончалось сегодня - 6 человек, всего - 423.

Всего излечились - 6901 человек.

ЛИДИЯ ТКАЧ