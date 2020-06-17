Организмы обезвожены, нет возможности вытереть пот: врачи рассказали об условиях работы

Как в парилке. С наступлением жары ношение защитных костюмов стало для врачей ещё более невыносимым. В них они проводят по много часов подряд — вспотевшие и обезвоженные. Об утомительных дежурствах в отделении интенсивной терапии рассказал бельцкий доктор.

”Работать стало тяжелее. Пациенты поступают к нам в тяжелом состоянии. Их много. Работы очень много. В особенности, если учесть, что у каждого врача по 8,10 11 пациентов", - сказал реаниматолог в клинической больнице Бельц Дмитрий Дубинчак-Мулер.

Две пары перчаток, маска, респиратор, защитные очки и комбинезон — такая экипировка у медиков, которые работают с заражёнными коронавирусом.

”Мы снимаем экипировку, отдыхаем, пьем воду. Без этого никак. За четыре часа организм сильно обезвожен. Становится тяжело дышать. Пот течет с лица и мы не можем его вытереть", - сказал врач.

Такими рассказами делятся многие врачи: чтобы продемонстрировать: ковид — не выдумка, а реальная опасная болезнь. Медик Вероника Лукиан опубликовала в фейсбуке сообщение, в котором выразила разочарование безответственностью людей, которые до сих пор отказываются верить в существование нового коронавируса.

Медсестра Виктория Котос сама переболела COVID-19, и вернулась на работу с надеждой, что люди станут более ответственными. Но этого не произошло, и медсестра предупреждает: из-за всеобщего равнодушия больных скоро будет некому лечить.

По данным, предоставленным министерством здравоохранения, до сих пор в стране коронавирусом заразились почти 2000 медработников.