17 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
"Пейте воду!": Рекомендации гастроэнтерологов в период пандемии коронавируса
17.06.2020

Нужно больше жидкости. Молдавские гастроэнтерологи рекомендуют для профилактики вирусных заболеваний регулярно пить воду, чтобы увлажнять слизистые оболочки, которые выстилают нос и глотку.

"Вирус легче проникает в организм если слизистая оболочка носа и рта сухая. И так как этот вирус передаётся таким путём, то обязательно нужно выпить как можно больше жидкости", - сказала гастроэнтеролог Виктория Бабицкая.

Ещё одна рекомендация специалистов — частые проветривания помещений. "Система вентиляции гораздо важнее системы кондиционирования. Хорошо бы обеспечить циркуляцию и обновление воздуха в помещении для снижения концентрации вирусов", - отметил замдиректора НАОЗ Ион Шалару.

Для профилактики коронавирусной инфекции в помещениях обязательно носить маску. Всемирная организация здравоохранения рекомендует многоразовые тканевые из трёх слоёв. Их нужно стирать при высокой температуре и проглаживать.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.