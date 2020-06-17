"Пейте воду!": Рекомендации гастроэнтерологов в период пандемии коронавируса

Нужно больше жидкости. Молдавские гастроэнтерологи рекомендуют для профилактики вирусных заболеваний регулярно пить воду, чтобы увлажнять слизистые оболочки, которые выстилают нос и глотку.

"Вирус легче проникает в организм если слизистая оболочка носа и рта сухая. И так как этот вирус передаётся таким путём, то обязательно нужно выпить как можно больше жидкости", - сказала гастроэнтеролог Виктория Бабицкая.

Ещё одна рекомендация специалистов — частые проветривания помещений. "Система вентиляции гораздо важнее системы кондиционирования. Хорошо бы обеспечить циркуляцию и обновление воздуха в помещении для снижения концентрации вирусов", - отметил замдиректора НАОЗ Ион Шалару.

Для профилактики коронавирусной инфекции в помещениях обязательно носить маску. Всемирная организация здравоохранения рекомендует многоразовые тканевые из трёх слоёв. Их нужно стирать при высокой температуре и проглаживать.