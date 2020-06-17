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Общество
Усатый: “У 37 сотрудников мэрии Бельц подтвердился Covid-19”
17.06.2020

У 37 сотрудником мэрии города Бельцы подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр города Ренато Усатый. По его словам, тестирование прошли только 50 человек, но процент заболеваемости оказался очень большим.

В прямом эфире на своей странице в социальной сети, Усатый рассказал, что у инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Власти города намерены протестировать всех сотрудников мэрии.

Сегодня, чуть ранее издание nordnews, со ссылкой на сотрудников мэрии и медицинских работников, сообщило, что заболевание подтвердилось у вице-мэра Бельц Генадия Шмульского и двух сотрудников мэрии. Коронавирусную инфекцию выявили у главы управления коммунального хозяйства Вячеслава Зинковского и у его жены Галины Зинсковской — главы управления муниципальной собственности и земельных отношений, сообщило издание.

В мэрии Бельц работают 247 человек.

Общее число зарегистрированных в Молдове случаев Covid-19, с момента выявления первого заболевшего, составляет 12 254. Вылечилось 6901 пациент, скончалось – 423.


 
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