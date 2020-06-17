Майя Санду: Мы открыты для избрания Андрея Нэстасе премьер-министром

Партия действия и солидарности открыта для избрания Андрея Нэстасе премьер-министром. Об этом заявила председатель партии Майя Санду, которая отмечает, что лидер Партии „Платформа достоинство и правда” имеет мало шансов на президентских выборах, и ПДС поддержит его только во втором туре, передает IPN.

„51 голос. Откуда взять 51 голос? Нам нужно поговорить об этом очень четко. Я сказала, что мы открыты для избрания Андрея Нэстасе премьер-министром. Конечно, он должен быть более осторожным, когда критикует ПДС, если он хочет, чтобы мои коллеги из Национального политического совета поддержали его в этой идее. Я попросила его быть более вежливым. Но помимо этого, мы должны увидеть условия других, которые будут поддерживать такое правительство, и посмотреть, не являются ли они скрытыми интересами. И, в частности, как мы уже говорили, есть две фракции, о которых мы мало знаем, или знаем не очень хорошие вещи”, - заявила Майя Санду в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

Майя Санду отметила, что ПДС примет решение о выдвижении кандидата на президентские выборы до конца этого месяца или в начале следующего месяца. Вероятность того, что у партии будет кандидат, очень высока, потому что формирование „хочет выгнать Игоря Додона с трона”. „Мое решение и несколько моих коллег - одно. В конце концов, у нас должны быть голоса членов, и я не могу сказать на сто процентов, как будут голосовать члены. Могу высказать свое мнение, могу сделать прогнозы, но окончательный ответ должен быть в соответствии с уставом”, - сказала Майя Санду, которая считает, что она будет кандидатом формирования на президентских выборах.

Лидер ПДС заявила, что на прошлых президентских выборах не было единого правоцентристского кандидата, и граждане должны принять решение в первом туре путем голосования, кто из конкурентов имеет больше шансов победить Игоря Додона. Тот, кто пройдет во второй тур, будет поддержан всеми правоцентристскими силами. Политик также сказала, что ПДС поддержит Андрея Нэстасе, если он пройдет во второй тур. По ее словам, судя по опросам, шансы Андрея Нэстасе не очень велики на этих выборах.

Говоря об освобождении Вячеслава Платона из тюрьмы, Майя Санду заявила, что он был освобожден президентом Игорем Додоном, чтобы тот помог ему в борьбе с Владимиром Плахотнюком. „Он использует Платона и для преследования оппозиции, как Плахотнюк использовал Шора против оппозиции”, - сказала Майя Санду. Лидер ПДС допускает, что Платон был осужден несправедливо, но в то же время считает, что он виновен во многих вещах. „Кто покупал депутатов, судей и прокуроров, чтобы устроить российский ландромат?”,- задалась вопросом политик.