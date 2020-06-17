Павел Филип: Антикризисное правительство – это не игра Платформы DA

Лидер Демократической партии Павел Филип утверждает, что математически не видит, как может быть избрано так называемое антикризисное правительство. Более того, по его мнению, инициатива о новом правительстве не является „игрой” Платформы DA, „потому что неясна логика и цель тех, кто вложил огромные средства в уход депутатов из ДПМ, чтобы поддержать и проголосовать за правительство Платформы DA без каких-либо условий”, передает IPN.

„Я инженер по профессии и пытаюсь смотреть на вещи, опираясь на логику. Я не вижу математически, во-первых, как это можно сделать. Ведь если ставка ставится на Партию „Шор” и группу Канду, то с моей точки зрения это абсолютно неверная ставка. Я считаю Партию „Шор” кучкой людей, которые тратят украденный миллиард. С другой стороны, мы видим, что и у группы Канду те же корни. Никто не сомневается в том, что это на самом деле одно и то же формирование, только разделенное на две группы”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Исходя из этих соображений, демократ удивляется политикам, которые готовы сегодня в любой форме выдвинуть вотум недоверия и отправить в отставку нынешнее правительство, не подумав, что будет дальше. По его мнению, такой подход является безответственным, „потому что только тогда, когда вы видите результат действий, вы можете начать их”.

Говоря об уходе депутатов из ДПМ, Павел Филип отметил, что это последствия реформирования партии. „Те, кто ушел, критиковали деятельность Демократической партии, но никто из них не хочет брать на себя все, что было, и выходит, что только те, кто остался в ДПМ, должны отвечать за то, что было”. По его мнению, никто не выходил из ДПМ из идеологических убеждений или из-за расхождений в ценностях.

Павел Филип убежден, что его бывшие коллеги покинули формирование только из материальных интересов и знает от депутатов, которые остались во фракции, кто и когда подходил к ним и какие предложения были сделаны. „Такие предложения получили почти все, в том числе через посредников, родственников, друзей и т. д.”, - сказал он.

Кроме того, Павел Филип упомянул и предполагаемый телефонный разговор между президентом Игорем Додоном и нынешним столичным примаром Ионом Чебаном об отмене выборов в Кишиневе, которых выиграл Андрей Нэстасе. Демократ говорит, что не может высказаться по поводу его подлинности. Однако, по его мнению, все началось с аннулирования результатов этих выборов, когда были нарушены все красные линии. Он сказал, что спросил тогда бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка об аннулировании выборов, а тот сказал ему, „что у него нет ничего с правосудием”.

Лидер демократов отметил, что Влад Плахотнюк покинул страну из-за ошибок, которых он совершил. „Год назад у ДПМ не было партнеров ни внутри, ни снаружи. Партия оказалась в оппозиции, даже если вошла в парламент с 30 мандатами”.

Об освобождении Вячеслава Платона из тюрьмы Павел Филип сказал, что не может высказаться до тех пор, пока не знает ничего о деле и какие доказательства есть. Когда он был премьер-министром, тогдашний генеральный прокурор говорил о Платоне как об одном из главарей четырех групп, участвующих в краже миллиарда. „Тогда у меня не было причин не верить прокурору. И теперь у меня нет причин не верить генеральному прокурору, но тогда не было группы Плахотнюка”, - сказал он.