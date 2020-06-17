Остановите качели, я слезу: У Молдовы одна надежда на здравый ум граждан - иначе эпидемию коронавируса не победить

Из эпидемиологического лабиринта не выбраться, если просто требовать, чтобы власть перестала вводить ограничения.

Все устали от вынужденного карантина, добровольно-принудительной самоизоляции и постоянной угрозы коронавируса, о котором толком ничего не известно.

Я устала, ты утомился, они вымотались и все мы вместе очень сильно измучились происходящим.

Терпения нет! Кошелек требует работы и повышения зарплаты. Тело зудит от желания встретиться с друзьями, посидеть в кафе, прогуляться по торговому центру. Хочется одеть что-то другое, кроме пижамы и домашней одежды. Платья скучают, костюмы в панике, а бюстгальтеры вообще решили, что хозяйки больше нет на этом свете.

Да, и того самого света, который мы помним и хотим вернуть, практически уже нет. Слишком все поменялось до несуразности и вселенской катастрофы. Из эпидемиологического лабиринта не выбраться, если просто требовать, чтобы власть перестала вводить ограничения.

"Остановите качели, мы их запрещающей лентой обмотаем"

Как было бы легко, если бы эпидемию коронавируса можно было бы просто так взять и отменить. Как Туркмении. Слово президента - закон для вирусов. К сожалению, сколько бы оппозиция не приписывала могущества президенту, но его власть не настолько безгранична.

Зато каждый гражданин Молдовы может отменить прогулку в торговый центр без крайней необходимости. Это по круче, чем полномочия президента будет. Это сила воли!

В марте и апреле было в десять раз меньше новых случаев COVID-19 в день и было введено ЧП. Сейчас так жестко действовать власть не будет. Сегодня вся надежда на здравомыслие, рассудительность и силу воли отдельно взятых людей и их семьи. За март, апрель и май все должны были понять серьёзность ситуации и до каждого должно было дойти, что его самоизоляция поможет делу спасения страны от эпидемии. Гражданам Молдовы весной дали время, чтобы они спокойно в домашней обстановке почитали информацию о вирусе, о том, как он смертельно влияет на 3% зараженных, о том, что многое еще не известно, а лекарств и вакцин нет.

Теперь мы должны сами помочь стране и себе лично остановить эпидемию. Каждый гражданин Молдовы мог бы внести свою лепту в скорейшее разрешение сложной ситуации.

Пересмотреть свой график передвижений и оставить только выходы на работу и за продуктами.

Отказать друзьям приехать на шашлыки.

Много раз думать, стоит ли выход в люди того, что вы пополнить статистику зараженных.

Гулять и вести привычную жизнь теперь надо заслужить. Пока не выполним домашнее задания на "10" - карантин дома, гигиена, минимальное количество выходов, потерпеть без шашлыков и вечеринки в ресторане - гулять нельзя.

ЛИДИЯ ТКАЧ