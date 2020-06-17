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Общество
Поезд в Молдове, как рассадник коронавируса - вот от его «мы все умрем»
17.06.2020

По Молдове разъезжает настоящий рассадник коронавируса. В соцсетях пишут, что в поезде сообщения Унгены-Бельцы все пассажиры без масок, и никто не проверяет их. А пассажиров, между прочим, немало, как следует из опубликованного фото.

Ранее Румыния обнародовала список государств, граждане которых освобождаются от изоляции при прибытии на ее территорию. И Молдовы в этом списке нет. С 15 июня в соседней стране вступили в силу меры по смягчению ограничений, утверждённые Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям.

Государствами, граждане которых освобождаются от изоляции, являются: Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Хорватия, Швейцарская Конфедерация, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Норвегия, Словакия, Словения и Венгрия. Всего на сегодняшний день таких стран 17, их список будет обновляться раз в неделю, по понедельникам. 

Подготовил Михаил Генчу


 
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