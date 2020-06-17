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Экономика
Почему в Молдове население разобщено? Журналисты Sputnik Молдова узнали на этот счет мнения экспертов.
17.06.2020

Мешает нам сплотиться ряд факторов, и это не только существенный социальный разрыв между богатыми и бедными. Например, политолог Борис Шаповалов посетовал, что нет чувства коллективной поддержки.

Ранее единству в обществе способствовала сама система организации труда - заводы-гиганты и, соответственно, большие трудовые коллективы. Но это осталось в прошлом и мы живем в иной реальности.

"У нас нет больших трудовых коллективов. Это тоже влияет на наше сплочение. К сожалению, мы не можем говорить о чувстве коллективной поддержки, которая была раньше", - отметил Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Он отметил, что сейчас важная задача для властей - позаботиться о консолидации общества, устоять перед вызовами времени, один из которых - нынешняя пандемия.


 
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