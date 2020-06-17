Врачи: Мы на последнем издыхании, скоро свалимся рядом с пациентами

Некоторые из них не виделись с семьями по несколько месяцев. Медперсонал столичного Института Скорой помощи рассказал, каково быть на первой линии борьбы с вирусом нового типа COVID-19.

Их силы на исходе, они истощены, а граждане все равно не хотят внять голосу разума и предпринять меры для собственной защиты, передает ZdG.

- Это как нырять под водой и задыхаться, вот как мы чувствуем себя в этих костюмах. Я два месяца не видел своего ребенка, мы общаемся только онлайн. Иногда думаешь бросить все и уйти. Мы истощены и морально, и физически, не больше сил, – рассказал один из врачей.

- Костюмы душные, в них мы как в сауне. Я был в костюме четыре часа, и потом будут еще две 4-часовые смены. Все устали, люди устали физически, скоро мы свалимся рядом с пациентами» пойдем спать с пациентами, – поделился впечатлениями другой врач.

- Тяжело, мы задыхаемся в костюмах, тяжело работать в трех парах перчаток. Боюсь, что мы не сможем справиться, число пациентов растет с каждым днем, а люди до сих пор не верят, что Covid-19 существует, – рассказала медсестра.

- Некоторые коллеги были близки к потере сознания, им нужна была поддержка коллег, чтобы не упасть. Некоторые жалуются, что это никогда не закончится.

Они смотрят на улицу и понимают, что пандемия не скоро закончится. У нас есть пациенты, которые верят в теорию заговора. Они оказываются на больничной койке, но все равно не верят в вирус, думают, что инъекция, которую мы хотим сделать ему, это чип, – пояснил зав. отделением интенсивной терапии Института неотложной медицины Адриан Белый.

Автор: Михаил Генчу