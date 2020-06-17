17 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Невыездные неделю: Именно столько жителям Молдовы надо потерпеть
17.06.2020

Соседние страны только через 7 дней обновят данные по тем государствам, граждан которых они рады видеть без всяких карантинов.

Сегодня стало известно, что в Румынии составили список из 17 стран, граждане которых не должны соблюдать 14-дневный карантин по приезде в страну. Дружба дружбой, а коронавирус плотно встал между нашими странами, как разлучник. Странами, граждане которых освобождены от 14-дневного режима самоизоляции, являются Австрия, Болгария, Чешская Республика, Кипр, Хорватия, Швейцария, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Норвегия, Словакия, Словения и Венгрия.

В общем, Молдовы в этом списке нет.

Напомним, что ранее Украина отменила запрет на въезд иностранцев, в том числе и для молдавских граждан. Но для въезда в Украину иностранцам необходим страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением заболевания (это как раз про Молдову) - пребывание в обсервации (читай – карантин на 14 дней).

Кстати, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. А у нас – около 140 человек на 100 тысяч.

Иными словами, Одессы, Затоки и Констанцы нам пока не видать: трудно представить, что кто-то согласится провести 14 дней в карантине, чтобы окунуться в Черное море.

Данные по странам обещают обновлять каждую неделю.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
Количество просмотров:
232
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.