Невыездные неделю: Именно столько жителям Молдовы надо потерпеть

Соседние страны только через 7 дней обновят данные по тем государствам, граждан которых они рады видеть без всяких карантинов.

Сегодня стало известно, что в Румынии составили список из 17 стран, граждане которых не должны соблюдать 14-дневный карантин по приезде в страну. Дружба дружбой, а коронавирус плотно встал между нашими странами, как разлучник. Странами, граждане которых освобождены от 14-дневного режима самоизоляции, являются Австрия, Болгария, Чешская Республика, Кипр, Хорватия, Швейцария, Германия, Греция, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Норвегия, Словакия, Словения и Венгрия.

В общем, Молдовы в этом списке нет.

Напомним, что ранее Украина отменила запрет на въезд иностранцев, в том числе и для молдавских граждан. Но для въезда в Украину иностранцам необходим страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением заболевания (это как раз про Молдову) - пребывание в обсервации (читай – карантин на 14 дней).

Кстати, государствами с широким распространением COVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. А у нас – около 140 человек на 100 тысяч.

Иными словами, Одессы, Затоки и Констанцы нам пока не видать: трудно представить, что кто-то согласится провести 14 дней в карантине, чтобы окунуться в Черное море.

Данные по странам обещают обновлять каждую неделю.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ