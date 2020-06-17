Александр Слусарь разделался с Майей Санду

Он уверен, что она и Плахотнюк - одна цепочка. Вице-председатель ППДП Александр Слусарь разнес в пух и прах попытки обелить лидера ПДС Майи Санду.

В публикации на своей личной странице в соцсети Facebook Александр Слусарь «пошагово» доказал, как Майя Санду потакала беглому олигарху Владимиру Плахотнюку, и все еще продолжает играть в его игры.

- Простое упражнение на политическую логику после вчерашней передачи с Майей Санду.

Январь 2015. Майя Санду без каких-либо сомнений голосует за назначение Андриана Канду на должность председателя парламента. На тот момент уже всем было известно о краже миллиарда.

Февраль 2015. ДПМ голосует за правительство Габурича, контролируемого Плахотнюком. Членом правительства стала и сама Майя Санду.

Октябрь 2016. Андрей Нэстасе и ППДП БЕЗОГОВОРОЧНО поддержали Майю Санду на президентских выборах.

Июнь 2019. Платформа «ДА» открыто и безоговорочно поддерживает миноритарное правительство Санду, не задавая вопросов – есть ли у нее 51 голос, включая представителей социалистов.

Ноябрь 2019. Майя Санду, не посоветовавшись с партнерами по блоку АКУМ, принимает одностороннее решение взять на себя ответственность за изменение закона о выборе Генерального прокурора, после того как конкурс на эту должность был объявлен неконституционным.

Правительство пало, ППДП и ПДС отправлены в оппозицию, потеряв возможность участвовать в парламентских комиссиях, включая самые важные из них (государственная безопасность, бюджет и финансы, международные отношения и юрисдикция). Участие в некоторых удалось сохранить только благодаря Андрею Нэстасе.

По той же причине представители ППДП и ПДС теряют политическое влияние в 2\3 районных советов.

Июнь 2020. У нас есть правительство Кику. Это самый неудачный исполнительный орган за всю историю страны. Если мы не избавимся от него, они будут править страной до весны 2021 года, и пройдут не только президентские выборы, но и досрочные парламентские.

В течение месяца ППДП требует открытой поддержки со стороны ПДС для формирования нового антикризисного правительства проевропейского толка. Мы сами хотим, чтобы это правительство поддержали 51 голосами, кроме представителей партии «ШОР». Ни в коем случае в это правительство не войдут депутаты Pro Moldova и не будет никаких альянсов.

Депутаты должны проголосовать за правительственную программу и за кабинет министров профессионалов, честных и способных разобраться в экстремально сложной ситуации в стране. Соответственно, никаких ужасных предложений от ППДП не поступало.

Но, что удивительно, резко Майя Санду отнеслась к своим коллегам по блоку куда требовательнее, чем ко всем остальным - она заявила, что ее устраивает правительство Кику, и пусть они останутся у власти.

Мы прекрасно понимаем, что без поддержки большинства депутатов Демпартии будет невозможно сформировать новый кабинет министров. Они скажут, что у платформы «ДА» нет поддержки даже от их ближайших идеологических коллег, которые являются частью проевропейского семейства.

Круг замкнулся. Додон и Кику могут спать спокойно, оппозиция им не страшна. И, если позиция наших коллег из ПДС не изменится, отныне их критика в адрес руководства страны вряд ли будет иметь значение или какое-либо доверие.

ППДП напоминает, что политически мы еле поспеваем за секундомером, и требуем еще раз от наших коллег в ПДС высказать открыто позицию по поддержке правительства, предлагаемого платформой «ДА», со всем и вышеизложенными условиями, - потребовал Александру Слусарь от своих бывших партнеров по блоку АКУМ.

Автор: Михаил Генчу