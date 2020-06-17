Несмотря на панику Украины, «Газпром» не демонтирует трубы для транзита

Оказалось, что показалось - в противном случае Приднестровью пришлось бы покупать газ у Молдовы.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон накануне объявил, что российский холдинг «Газпром» якобы уже начал демонтировать трубы, по которым в Европу поступал газ через территорию Украины.

По его словам, наша страна «фактически хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», и в связи с этим Киев лишится одной из немногих статей доходов.

«Вот то, что «Газпром» начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной, - это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем», - заявил Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.

Глава ГТС утверждал, что именно Россия выступила в качестве инициатора прекращения транзита своего «голубого топлива» через территорию бывшей братской республики, а Киев от него не отказывался. При этом руководитель «Оператора ГТС» подчеркнул, что если «Газпром» полностью прекратит транзит газа, то украинской газотранспортной системе придется работать исключительно на внутренний рынок.

«Мы будем работать для обеспечения газом наших потребителей. Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ (подземных хранилищ газа) и добычи», - пообещал Макогон.

Стоит отметить, что на самом деле трубы никто не демонтирует. Возможно, на Украине приняли за демонтаж ремонт или замену труб на одном из участков российского газопровода.

ПАВЕЛ МУНТЯН