Молдова превращается в стройплощадку: в июле начинается ремонт дорог почти в 1200 селах страны

Национальная программа «Хорошие дороги для всех» запущена по инициативе президента Игоря Додона и предусматривает ремонт национальных и местных дорог.

Молдова превратится в стройплощадку уже в июле. Ремонт дорог начнется почти в 1200 селах по всей стране.

- «Хорошие дороги» начинаются в июле. В 1200 населенных пунктах страны начнутся ремонтные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, - сообщает министерство экономики.

В рамках программы «Хорошие дороги» запланировано отремонтировать 906 км дорожного полотна. Национальная программа «Хорошие дороги для всех» запущена по инициативе президента Игоря Додона и предусматривает ремонт национальных и местных дорог. Она предполагает выделение каждому селу до 1 млн. леев в зависимости от количества жителей.

Глава государства заявил, что таким образом в Молдовы отказываются от практики, которой следовали предыдущие власти, выделяя средства в зависимости от партийной принадлежности мэров. На реализацию программы по развитию дорожной инфраструктуры выделено почти 1,4 млрд. леев.

ПАВЕЛ МУНТЯН