Плахотнюк срочно пытается стать для США святее папы римского

Орден Плахотнюку от госдепа США!

Депутат парламента Богдан Цырдя опубликовал в соцсетях ключевые, на его взгляд, аргументы Владимира Плахотнюка в свою пользу. Очевидно, речь идет о нашумевшем запросе в госструктуры Штатов с просьбой не высылать его из этой страны.

– Представляем отрывок из защиты Плахотнюка в США. Их главный аргумент, почему США не должны лишить Плахотнюка статуса политического беженца и выдворить его из страны, – его борьба с Россией и Игорем Додоном. Он якобы – жертва мести Кремля, - пишет Цырдя.

Далее он приводит содержание приснопамятных тезисов:

8) Как только Плахотнюк стал координатором правящей коалиции, власть приняла амбициозную и, возможно, опасную повестку, у которой была цель освободить страну от российского влияния.

9) В декабре 2016 года лидер Партии социалистов РМ И. Додон избирается президентом Республики Молдова при поддержке пророссийского электората, после чего молдавский парламент принял законы о сокращении президентских полномочий.

10) 8 февраля 2017 г. правящая коалиция, возглавляемая истцом, приняла Декларацию об ограничении всех официальных контактов с Россией.

11) 16 марта 2017 года представители парламентского большинства и председатель парламента РМ отказались от участия в юбилейной церемонии создания СНГ.

12) 31 марта 2017 г. Молдова подписала соглашение с украинской компанией (речь о компании олигарха Ахметова – Прим. БЦ) о закупке электроэнергии, снизив тем самым энергетическую зависимость от России.

13) 10 мая 2017 г. В. Плахотнюк осудил присутствие российских вооружённых сил на территории Республики Молдова и потребовал их вывода.

14) 29 мая 2017 г. из Молдовы были высланы пять российских дипломатов, в связи с «недипломатической деятельностью» и осуществлением действий, связанных с российскими спецслужбами.

15) 21 июля 2017 г. парламентским большинством была принята Декларация о необходимости вывода российских войск с территории РМ и адресована просьба к правительству Молдовы инициировать все действия, необходимые для вовлечения международных организаций в этот процесс.

16) 18 июля 2017 г. был создан совместный молдавско-украинский пограничный контрольно-пропускной пункт на украинской территории («Кучурган»). В результате увеличился на 70% контроль над товарами и гражданами, въезжающими в Приднестровье.

17) 20 июля 2017 года Молдова отказала во въезде на свою территорию делегации во главе с вице-премьером РФ Д. Рогозиным. Они намеревались отпраздновать 25-летие «оккупации российскими военными войсками Приднестровья» (на самом деле речь шла о 25-летии миротворческой миссии. – Прим. БЦ).

18) 2 августа 2017 года было заявлено, что Д. Рогозин сделал оскорбительное и унизительное заявление о молдавском народе. В связи с этим правительство РМ объявило его персоной нон грата.

19) 7 декабря 2017 г. парламент Молдовы принял закон о введении запрета на российскую пропаганду на территории Республики Молдова.

20) 8 декабря 2017 г. истец успешно боролся с давлением со стороны России и помог НАТО открыть представительство в Молдове.

21) 2 марта 2018 года по инициативе молдавского парламента, совместно с парламентами Грузии, Украины и с Атлантическим советом в Кишинёве была организована Международная парламентская конференция по международной безопасности.

22) 27 марта 2018 г. молдавские власти высылают трёх российских дипломатов в знак солидарности с Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии после якобы отравления Россией Сергея и Юлии Скрипаль в Лондоне.

23) 4 июня 2018 года постановлением Конституционного суда Молдовы русский язык был лишён статуса языка межнационального общения.

24) 22 июня 2018 г. в Генассамблее ООН по инициативе молдавских властей прошло голосование по проекту резолюции о выводе российских войск с территории Молдовы.

25) В июне 2019 г. В. Плахотнюк от имени Демпартии Молдовы ответил отказом на предложение представителя В. Путина, вице-премьер-министра России Д. Козака, сформировать коалицию с пророссийской партией. Мол, молдавская пророссийская партия изменит курс Молдовы на пророссийский.

Подготовил Михаил Генчу