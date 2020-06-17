Молдавские виноделы не обанкротились - помогли рынки СНГ

Но убытков не удалось избежать. У небольших заводов все еще остается вино прошлого года, который довольно сложно реализовать в условиях глобальной пандемии.

На помощь молдавским виноделам пришли рынки СНГ – нашу продукцию продолжали покупать Россия, Казахстан и Беларусь, передает mir24.tv

Пищевой бентонит и желатин помогают в качестве добавок сохраниться вину в цистернах, несмотря на уличную жару. Это необходимо в данной ситуации, так как погреба заводов забиты до отказа.

- Таким образом мы выводим из вина микроорганизмы, протеины, дрожжи, которые могли бы его испортить. Разными способами пытаемся охладить вино, периодически поливаем цистерны родниковой водой, накрываем их сверху, делаем все что можем, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, – рассказывает технолог винзавода Василий Агение.

На заводе сейчас хранятся около двух миллионов литров вина, которое в другие годы уже было распродано к началу лета. Его закупали в больших партиях как внутри страны, так и наливом за рубеж.

Теперь уже сами покупатели пытаются распродать свои старые запасы.

- Идет сезон, до сезона осталось полтора месяца, емкости вместо того, чтобы были пустые, они полные. Если будут емкости полные, значит, две тысячи фермеров – будут головные боли у них, и это повлияет и на социальную сферу, и на образ жизни, и на мышление, и на недовольство граждан, – рассуждает директор винзавода Петр Агение.

Все производители вина надеются, что кризис закончится хотя бы к осени, и готовят оборудование для нового урожая в сентябре.

Последнее десятилетие в Молдове наблюдается переизбыток в винодельческом секторе, так как продается только каждый третий литр.

Глобальная пандемия коронавируса еще сильнее усложнила ситуацию, и по всей республике мертвым грузом лежит вина на общую стоимость около 200 миллионов вина.

Если в ближайшие месяцы экспорт не возобновится в прежних масштабах, цены на вино могут сильно упадут. Каждый винодел борется с кризисом, как может – устраивают продажи и акции со скидками до 25%.

За время пандемии продажи на внутреннем рынке сократились в два раза, экспорт – на четверть. Удержаться на плаву удалось, благодаря России, Беларуси и Казахстану.

- За счет того, что мы не сокращали объемы поставок, денежные потоки с этих стран будут на том же уровне, и они будут помогать нам для дальнейшего развития, – считает генеральный директор винодельческого комбината Денис Шова.

Совместные подсчеты с партнерами по всему миру говорят о постепенном росте продаж до конца года. Из Китая, США и стран Евросоюза уже начали поступать первые заказы.

Автор: Михаил Генчу