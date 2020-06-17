Скончался отец экс-президента Украины Петра Порошенко: орденоносец, контрабандист и первый советский миллионер

84-летний отец экс-президента Украины Петра Порошенко скончался 16 июня от инсульта. «КП» в Молдове вспоминает о бендерском периоде жизни семьи Порошенко.

В небольших Бендерах о семье Порошенко наслышаны давно, город маленький, в котором все друг друга знают. Тем более, что у Петра Порошенко отец по тем временам занимал очень большую должность. Он был директором Бендерского исследовательского экспериментально-ремонтного завода в Молдавской ССР. Поговаривают даже, что он стал одним из первых в СССР подпольным миллионером.

В 1976 году Алексей Порошенко, отец нынешнего президента Украины Петра Порошенко, стал директором местного исследовательского экспериментально-ремонтного завода, но уже через девять лет его задержали по подозрению в хищении.

Алексей и Петр Порошенко, отец и сын.

29 ноября 1985 года Алексей Порошенко был задержан сотрудниками горотдела внутренних дел Бендер по подозрению в хищении материальных ценностей в особо крупных размерах.

Его арестовали 2 декабря. Полгода он провел в бендерском СИЗО, а 20 июля 1986 года Алексей Иванович Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного суда МССР к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на пять лет.

Интересно, что Алексея Порошенко сгубила... водка. Нет, он не пил, просто попался на ее контрабанде в Финляндию.

«Для рабочих директор завода Алексей Порошенко ничего не делал!»

- Алексей Порошенко был неплохим руководителем, но старался уйти в криминал, - рассказал «Комсомолке» бывший инструментальщик, председатель совета трудового коллектива завода, проработавший там с 1965 года, Валентин Питерский. - В 1985-м его задержали на границе с Финляндией, он водку туда хотел контрабадно вывезти на несколько тысяч рублей. Наверное, под видом заводской продукции. К нему на заводе относились положительно, но, когда узнали, какими делами он занимается, мнение коллектива изменилось. Он уволился по собственному желанию, но мы уже готовили бумаги на его увольнение по статье Трудового кодекса.

- Какой образ жизни вел Алексей Порошенко?

-Одевался он, как обычно, средне. Нормально выглядел, костюм, галстук. Старался не выпячивать, что он человек небедный. Ездил на директорской «Волге». Даже подумать не могли, что он живет на нетрудовые доходы! Но посадили-то его не за контрабанду, а совсем за другое. Он же был членом партии, а разве коммунист может быть преступником, тем более на таком посту?! Это же какое пятно на КПСС! Мы обсуждали выборы на Украине и надеялись, что он победит и так как работал у нас, поможет нам, нам полегче будет. Завод же давно не работает, разворовали здесь все, приватизировали, распродали... Но я по телевизору смотрел, видел глаза Петра Порошенко, он — жесткий очень человек! Больно жесткий... А его отец... Другие директора завода многое делали для членов трудового коллектива, один из предшественников Алексея Порошенко на посту директора одиннадцать домов для рабочих построил! А Алексей Порошенко ничего не делал для рабочих.

Алексей Порошенко на ноябрьской демонстрации.

«Алексею Порошенко не хватало интеллигентности, хамоватым был»

- Были времена - я чуть ли не сутки был рядом с Алексеем Ивановичем, - вспоминает Василий Берил, личный водитель бывшего директора завода Алексея Порошенко. - Он же сразу с директорского кресла попал на нары... Его дело вели аж два полковника прокуратуры! Громкое дело было. А сам Алексей Иванович был очень сильным руководителем, очень сильной личностью! Но немного нагловатый, может, так и надо было... Интеллигентности ему не хватало, хамоватым был. Но как директору ему цены не было. Работяга был.

- Его называли одним из первых советских миллионеров...

- Началось все с контрабанды водки в Финляндию. Зацепились за водку, потом за завод, злоупотребления нашли, крутить стали... Кристально чистых людей мало. Кому-то дачу в Москве он построил. Многие на заводе жалели, что его посадили. Как специалист, как руководитель был серьезным. Но одевался он как все. В советские времена директора завода от работяги по внешнему виду отличить нельзя было. Деньгами он никогда не швырял. Гараж у него был, трехкомнатная квартира в девятиэтажке на набережной, обычная обстановка, обыкновенная «стенка»... Он потом продал квартиру, и семья перебралась в Винницу.

- А его сына Петра Порошенко вы знали?

- Петю? Конечно! Я его иногда в школу возил на директорской «Волге». Нормальным пацаном был, ему уже было лет четырнадцать-пятнадцать. Простым в общении был, никакой заносчивости, что, мой папа — директор. Мама у него преподавателем в ПТУ была.

35-летие Великой Победы Ветераны ВОв и руководство завода на фоне Доски Почета у админкорпуса БОЭРЗ май 1980 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ

- Дело было давно, Петр учился во второй школе, - рассказывает "Комсомолке" друг детства нынешнего президента Украины Сергей Матушевский, - Петр всегда был отличником. И изначально подавал большие надежды. Ему достаточно было зайти на урок, и он уже знал, чем все закончится. Не каждому даны такие способности. Хорошо все схватывал, буквально на лету осваивал новый материал. Мы все тогда завидовали его великолепной памяти. И сейчас когда мы, сверстники, встречаемся, сразу про него вспоминаем - все уже слышали, что его выбрали президентом Украины!

Петр Порошенко окончил в Бендерах 10 классов и уехал в Киев учиться в университет.

ФАКТЫ ОТ ОТЦЕ

Полгода досудебного следствия Алексей Порошенко просидел в следственном изоляторе Бендер. 20 июля 1986 Алексей Порошенко был осужден приговором коллегии по уголовным делам Верховного Суда Молдавской ССР по статьям 155-1, 123 ч.2, 220 ч.2, 227 ч.1 Уголовного кодекса МССР к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима, конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности сроком на 5 лет (уголовное дело No. 2-121/86).

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ

Экс-президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал смерть своего отца Алексея, который скончался 16 июня от инсульта.

Запись с его заявлением появилась в Телеграм-канале Порошенко.

«Ты был лучшим в мире отцом, другом и учителем. Покойся с миром, папа …», — написал экс-президент Украины.

ЛЕОНИД РЯБКОВ