ПДС-овцы хотят предоставить Шору возможность голосовать как депутат онлайн

Депутат ПДС предложил проводить заседания Парламента РМ онлайн, чтобы в них мог участвовать беглый олигарх Илан Шор.

Шокированный этим сообщением депутат и политолог Богдан Цырдя поспешил «порадовать» жителей республики. Не исключено, что беглому олигарху даже позволят голосовать и участвовать в создании новой власти – без него ПДС вряд ли справятся.

Сообщение депутата ПСРМ Богдана Цырди в его телеграм-канале приводим ниже без купюр:

- Господа, я в шоке. Даю свежий инсайд.

Только что на заседание постоянного бюро парламента, Игорь Гросу, целый зампредседателя партии ПДС (Санду) предложил проводить заседания парламента онлайн! Зачем онлайн, если парламент должен в живую собраться в четверг и в пятницу?

Все просто! Они ищут способ, как позволить беглому олигарху Илану Шору участвовать в заседаниях парламента. А может даже и голосовать! А значит, участвовать в создании новой власти.

Это уже за рамками добра и зла. Они уже открыто отмывают Шора, пытаются дать ему дать статус полноправного и порядочного депутата. Господа, а может, и дело закроете, на орден Республики Шора выдвинете? Или уже выдвинули, а мы не знаем? – отметил Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу